В Дагестане пройдет Первый международный Каспийский цифровой форум

Первый международный Каспийский цифровой форум пройдет в Дагестане 2-4 ноября. Представители стран Прикаспийского региона соберутся на одной площадке, чтобы решить, как построить цифровую экосистему вокруг транспортного коридора «Север-Юг».

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В форуме также участвуют специалисты России в области ИТ-решений, эксперты отрасли, представители федеральных и региональных ведомств.

Форум пройдет в нестандартном формате. Организаторы предполагают активное взаимодействие всех участников в рамках отраслевых рабочих групп, в которых коллеги обменяются текущим статусом готовности стран к реализации проекта «Север-Юг» в части нормативной базы, технологических и технических возможностей, материальной и ресурсной составляющих, определят, чего не хватает странам для успешной интеграции в проект.

Обсудят такие направления как: транспорт и логистика, кибербезопасность, экология, туризм, интеграция науки и образования. Лучшие решения по итогам работы в группах выберут на пленарном совещании.