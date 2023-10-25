На здании посольства США в Москве появилась надпись «Русские не сдаются»

На стену здания посольства США в России в годовщину освобождения Марии Бутиной из американской тюрьмы в среду, 25 октября, неизвестные спроецировали ее портрет.

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Портрет Бутиной сопровождался надписью «Русские не сдаются» с переводом на английский язык, передает со ссылкой на своего корреспондента РИА Новости.

Мария Бутина получила известность после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года, накануне встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, по обвинению в работе «иностранным агентом» в США без регистрации.

13 декабря 2018 года Бутина в рамках сделки со следствием признала в американском суде свою вину в участии в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника. 26 апреля 2019 года приговорена в США к 18 месяцам тюрьмы. После отбытия части срока и депортации Бутина вернулась в Россию 26 октября 2019 года.