Отопительный сезон полностью начали в 79 субъектах

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил о начале отопительного сезона на территории 79 регионов страны.

«Отопительный период полностью начат в 79 регионах», — сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в более чем тысяче городских многоквартирных домов специалисты заменили системы отопления по программе капитального ремонта.