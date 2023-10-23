Масштабная экоакция #Неделябезбумаги стартовала в регионах России

Экоакция #Неделябезбумаги проходит в 46 регионах России. В программе – обучение по экологии, полезные мастер-классы, знакомство с единомышленниками, а также практика: высадка деревьев, субботники и установка экоконтейнеров для сбора макулатуры в школах и вузах. Акцию поддерживают участники программы развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

© Пресс-служба программы развития «Другое дело»

Ежегодно в каждый последний четверг октября по всему миру отмечается День без бумаги. Команда проекта #Безбумаги расширила формат события и уже в шестой раз проводит всероссийскую акцию #Неделябезбумаги. Несколько тысяч человек из России, Беларуси и Казахстана не только сформируют экологичные привычки, но и пройдут большое обучение. В тему экологии участников будут погружать региональные кураторы в сфере экологии, а также лекторы Российского общества «Знание». Лекции и мастер-классы пройдут как очно, так и онлайн, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Готовятся и интерактивные задания, например, чек-лист по экопривычкам и вопросы на экологическую тематику в мини-приложении «Другое Дело». За успешное прохождение испытаний участников акции ждут экологичные призы – ручки из тетрапака, экосумки и открытки с семенами, которые можно посадить, а также баллы в мини-приложении «Другое Дело» ВКонтакте. Накопленные баллы можно обменять на различные бонусы: курсы по саморазвитию, билеты на мероприятия, подарки от партнеров проекта и не только.