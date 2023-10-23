Иммунолог спрогнозировал пики коронавируса в России

Россиян впереди ждут осенне-зимние пики заболеваемости коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру». По его словам, сейчас уже должен постепенно начинаться подъем заболевших COVID-19.

Сначала, как отметил Крючков, рост числа инфицированных будет плавным, затем станет более резким. Первый пик, согласно его прогнозу, случится в период с конца ноября до середины декабря.

Второй пик будет после нового года. Начиная со второй половины января опять будет взлет заболеваемости, очередные максимумы придутся на середину февраля, — считает иммунолог.

Ранее академик РАН, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что присутствующие сегодня на российском рынке вакцины от COVID-19 неэффективны при борьбе с новыми вариантами этой инфекции. По его словам, с появлением штамма «кракен» эффективность вакцины «Спутник V» сведена практически к нулю.