Почему Соловьев стал Героем ДНР, как он помогает Донбассу

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о присвоении телеведущему Владимиру Соловьеву звания Героя ДНР 23 октября. Что об этом нужно знать?

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За что наградили Соловьева

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Комментируя награждение журналиста, Пушилин подчеркнул, что Владимир Соловьев «активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО часто на передовой».

«Мало осталось мест, где он не побывал. В самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром. Владимир Рудольфович, от жителей республики передаю благодарность и поздравления!» — отметил Пушилин.

Поддержка Донбасса от Соловьева

Соловьев поддерживал ополчение и русскоязычное население региона с 2014 года.

«Это прямой отсыл к Великой Отечественной войне, к временам „героев Украины“ — Бандеры и Шухевича. В Новороссии антифашисты воюют с фашистами», — подчеркивал телеведущий в июле 2014 года.

После начала СВО Соловьев неоднократно бывал в новых российских регионах. Он одним из первых среди российских журналистов посетил Мариуполь. Позже Соловьев создал на личные деньги «СВРхФонд» с целью подготовки добровольцев к участию в спецоперации и обеспечению боевого слаживания с регулярными силами. Также фонд занимается организацией гуманитарных сборов для помощи военным. Кроме того, в рамках президентского гранта Соловьев принял участие в создании «Мастерской новых медиа», чтобы готовить специалистов в сфере медиакоммуникаций в ДНР и ЛНР.

За поддержку Донбасса и СВО Соловьева внесли в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Японии, Новой Зеландии и Австралии. Также он заочно арестован судом во Львове по обвинению в «публичных призывах к изменению

государственной границы Украины». Часть его зарубежного имущества была арестована властями европейских стран.

Какие еще награды есть у Соловьева