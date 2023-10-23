Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в первых числах ноября

Россияне в ноябре будут работать меньше дней за счет праздника - Дня народного единства, сообщает РИА Новости.

Его в стране отмечают 4 ноября, однако в текущем году он выпадает на субботу. Власти решили сделать понедельник по этому случаю выходным днем, а пятницу сокращенной. Так, трудящимся предстоит короткая неделя.

Законодательство регулирует, что работодателям запрещено понижать заработную плату сотрудникам из-за нерабочих дней. Речь идет о работниках, которые получают оклад.

В общей сложности в ноябре из 30 календарных дней рабочими будут 21 день, а выходных – восемь, если исключить праздничный и предпраздничный дни: 4, 11, 18 и 25 ноября – субботы, и 5, 12, 19 и 26 ноября – воскресенья.