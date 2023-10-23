Потомок русского княжеского рода снялся на обложке американского глянца
Актер Николас Голицын появился на обложке американской версии издания L'Officiel.
Для обложки Голицын снялся в безрукавке с декоративными элементами, а также кожаных брюках. Потомок русского княжеского рода Голицыных дал интервью, в котором рассказал, что ассоциирует себя прежде всего с актерской профессией.
«Я думаю, если популярность вытесняет актерскую игру, тогда вы сталкиваетесь с действительно сложной проблемой. Люди перестают видеть роли, которые вы играете, и они видят только бренд», — поделился Голицын.
29-летний Николас Дмитрий Константин Голицын родился в Лондоне. Отец артиста — Джеффри Голицын, предприниматель, происходящий из семьи русских князей Голицыных. Мать актера, Лора Папаянни — американка греческого происхождения.
Первую роль Голицын получил в 2014 году в фильме «Ритм под моими ногами». Также он исполнил несколько песен для проекта. В 2017 году актер сыграл в мистической драме «Заклинание». В 2022 году он исполнил роль морского пехотинца Люка в драме Netflix «Пурпурные сердца».