Эксперт оценил идею создать горячую линию для защиты пенсионеров от мошенников
Ученый, кандидат юридических наук Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова о создании в России горячей линии для защиты пенсионеров от телефонного мошенничества.
Ранее Милонов предложил рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с телефонным мошенничеством. Как напомнил депутат, последние годы в стране возник новый тип мошенничества — посредством телефонных звонков от имени различных финансовых организаций. По его словам, силами правоохранительных органов, государственной власти и банков принимаются меры по пресечению такой противоправной деятельности, однако искоренить данный преступный феномен, к сожалению, пока не удается.
Девяткин выразил мнение, что горячая линия не станет эффективной мерой профилактики телефонного мошенничества.
Я скептически отношусь к этой инициативе. В своей практике я постоянно сталкиваюсь с людьми, ставшими жертвами мошенников. Они жалуются и говорят, мол, меня обманули, я перевел деньги, я стал жертвой и так далее. И в первую очередь я начинаю выяснять, как люди действовали, когда им позвонили телефонные мошенники, — они меньше всего думают о том, что общались со злоумышленниками. Так устроена психология человека. Здесь работает принцип неожиданности. Человеку звонят и грамотной, поставленной речью произносят нужный текст, держат его на телефоне - зачастую люди не успевают на это отреагировать. То есть данная инициатива нежизнеспособна, поскольку обычно жертву держат на телефоне до тех пор, пока она не переведет деньги. Доходит до того, что такие разговоры длятся более часа. Люди, не вешая трубку, бегут к банкомату или переключаются на "громкую связь" и заходят в мобильное приложение банка. Людей держат на телефоне, чтобы сразу после перевода средств на другую карту ее владелец, так называемый дроппер (человек, которого используют мошенники - обычно это какой-нибудь беззубый алкоголик) добежал до банкомата и снял наличку. Обычно это занимает порядка 15 минут. После этого никакие горячие линии не будут эффективны.Генрих ДевяткинЗамдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ
Более эффективной мерой борьбы с телефонными мошенниками эксперт назвал введение в России уголовной ответственности за продажу дебетовых карт третьим лицам.
"Пока этого не сделают - телефонное мошенничество будет процветать. То есть злоумышленникам нужны пластиковые карты. Где их взять? Обычно их оформляют на студентов, на безработных, а они передают карты неизвестным лицам. Далее эти карты используют для снятия средств в банкоматах", — подчеркнул Девяткин.
Ранее эксперт предупредила россиян, что в связи с появлением новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей мошенники могут активизировать свою деятельность.