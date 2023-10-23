Я скептически отношусь к этой инициативе. В своей практике я постоянно сталкиваюсь с людьми, ставшими жертвами мошенников. Они жалуются и говорят, мол, меня обманули, я перевел деньги, я стал жертвой и так далее. И в первую очередь я начинаю выяснять, как люди действовали, когда им позвонили телефонные мошенники, — они меньше всего думают о том, что общались со злоумышленниками. Так устроена психология человека. Здесь работает принцип неожиданности. Человеку звонят и грамотной, поставленной речью произносят нужный текст, держат его на телефоне - зачастую люди не успевают на это отреагировать. То есть данная инициатива нежизнеспособна, поскольку обычно жертву держат на телефоне до тех пор, пока она не переведет деньги. Доходит до того, что такие разговоры длятся более часа. Люди, не вешая трубку, бегут к банкомату или переключаются на "громкую связь" и заходят в мобильное приложение банка. Людей держат на телефоне, чтобы сразу после перевода средств на другую карту ее владелец, так называемый дроппер (человек, которого используют мошенники - обычно это какой-нибудь беззубый алкоголик) добежал до банкомата и снял наличку. Обычно это занимает порядка 15 минут. После этого никакие горячие линии не будут эффективны.

Генрих Девяткин Замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ