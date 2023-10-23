Скрытный одиночка: в мире отмечают день снежного барса

23 октября отмечается Международный день снежного барса. Снежный барс или ирбис – крупный хищник семейства кошачьих, обитающий в горах Центральной Азии. Барсы достигают длины 200—230 см вместе с хвостом, а их вес может составлять до 55 кг. Животные обладают невероятно гибким телом, относительно короткими лапами и небольшой головой. Окраска меха светлая дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными тёмными пятнами. На данный момент ирбисы являются единственными современными представителями семейства, проживающий исключительно в холодном климате.

По состоянию на 2020 год во всем мире насчитывается всего около 3 тысяч особей снежного барса. Кошки живут в труднодоступных местах из-за чего остаются малоисследованными многие аспекты их биологии. Охота на снежного барса запрещена во всех странах, где он обитает. Кроме того принята специальная «Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем».