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Скрытный одиночка: в мире отмечают день снежного барса

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Снежный барс, попавший в фотоловушку на территории национального парка "Сайлюгемский"
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Снежный барс, попавший в фотоловушку на территории национального парка "Сайлюгемский" 
© ТАСС
Шестинедельные детеныш снежного барса в зоопарке швейцарского Сервьона
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Шестинедельные детеныш снежного барса в зоопарке швейцарского Сервьона 
© EPA/TACC
Снежный барс Саян в вольере Новосибирского зоопарка
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Снежный барс Саян в вольере Новосибирского зоопарка 
© ТАСС
Снежный барс в ботаническом саду "Пайри Дайза" в Бельгии
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Снежный барс в ботаническом саду "Пайри Дайза" в Бельгии 
© Zuma/TACC

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Снежный барс, попавший в фотоловушку на территории национального парка "Сайлюгемский"
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Снежный барс, попавший в фотоловушку на территории национального парка "Сайлюгемский" 
© ТАСС
Детеныш снежного барса в зоопарке Берлина
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Детеныш снежного барса в зоопарке Берлина 
© DPA/TACC
Снежный барс в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
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Снежный барс в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка 
© ТАСС
Шестинедельные детеныши снежного барса в зоопарке швейцарского Сервьона
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Шестинедельные детеныши снежного барса в зоопарке швейцарского Сервьона 
© EPA/TACC
Детеныш ирбиса в зоопарке Кельна
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Детеныш ирбиса в зоопарке Кельна 
© DPA/TACC

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Шестинедельные детеныши снежного барса в зоопарке швейцарского Сервьона
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Шестинедельные детеныши снежного барса в зоопарке швейцарского Сервьона 
© EPA/TACC

    23 октября отмечается Международный день снежного барса. Снежный барс или ирбис – крупный хищник семейства кошачьих, обитающий в горах Центральной Азии. Барсы достигают длины 200—230 см вместе с хвостом, а их вес может составлять до 55 кг. Животные обладают невероятно гибким телом, относительно короткими лапами и небольшой головой. Окраска меха светлая дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными тёмными пятнами. На данный момент ирбисы являются единственными современными представителями семейства, проживающий исключительно в холодном климате.

    По состоянию на 2020 год во всем мире насчитывается всего около 3 тысяч особей снежного барса. Кошки живут в труднодоступных местах из-за чего остаются малоисследованными многие аспекты их биологии. Охота на снежного барса запрещена во всех странах, где он обитает. Кроме того принята специальная «Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем».

    Как выглядят эти редкие и грациозные кошки – в галерее «Рамблера».

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