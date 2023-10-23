Затопившее улицу в российском городе «озеро дерьма» сняли на видео

В Кургане фекальные массы заполнили подвал дома сразу после капремонта, после чего вылились на улицу, образовав зловонное озеро. Внимание на происходящее в российском городе обратили в сообществе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, проблема с затоплением подвала дома №11 на улице Машиностроителей фекальными массами существует уже более двух лет. Она возникла после того, как в здании провели капитальный ремонт. «В этом состоянии здание оказалось под управлением УК "Прометей". Сразу после капремонта более двух лет назад весь дом по улице Машиностроителей, 11 наполнили фекалии, зловоние и насекомые, проведенный ремонт начинает рассыпаться, замененные трубы подвержены ускоренной коррозии», — пожаловались жители Кургана.

Из-за скопившихся сточных вод на улице образовалось «озеро», которое один из жильцов снял на видео. На записи можно увидеть скопление воды на дорогах, которые можно принять за осадки, однако очевидец утверждает, что это разлив фекальных масс.

«Это все озеро дерьма, затопившее Машиностроителей, 11, Машиностроителей, 9 и выше по течению. Плавает вся улица», — прокомментировал он ситуацию.