Гинцбург считает, что "Спутник V" стал бесполезен

"Исходный "Спутник V" защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го где-то до июля 2022 года. Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты "омикрон" 1, 2 и 3, эффективность "Спутника V" упала в восемь раз. А когда появился "омикрон" 4, 5, эффективность упала уже раз в 20", - сказал он в интервью изданию "Газета.ru". - А когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен"), - это было в январе 2023 года, - "Спутник" перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины".