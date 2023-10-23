Гинцбург считает, что "Спутник V" стал бесполезен

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург считает, что российская вакцина "Спутник V" больше не защищает от заболевания из-за новых штаммов коронавируса.
"Исходный "Спутник V" защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го где-то до июля 2022 года. Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты "омикрон" 1, 2 и 3, эффективность "Спутника V" упала в восемь раз. А когда появился "омикрон" 4, 5, эффективность упала уже раз в 20", - сказал он в интервью изданию "Газета.ru". - А когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен"), - это было в январе 2023 года, - "Спутник" перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины".
Академик РАН добавил, что сейчас проводятся клинические испытания обновленного "Спутника" на основе XBB.1.5, они будут завершены 10 декабря.