Часть школ в Белгородской области перевели на дистанционную форму

Школы в поселке Красная Яруга Краснояружского района Белгородской области переведены на дистанционную форму обучения. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил на оперативном совещании глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков. Прямая трансляция мероприятия ведется на его странице во «ВКонтакте».

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По решению властей, ограничительная мера для части белгородских школьников будет действовать до осенних каникул.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Так, по словам Гладкова, в течение 21 октября по трем районам региона было выпущено 27 снарядов.