В Бурятии в пять раз увеличат штрафы за жесткое обращение с животными

В Бурятии рассмотрят законопроект, согласно которому предлагается увеличить сумму штрафа за жестокое обращение с животными в пять-десять раз. Об этом сообщает правительство российского региона в Telegram-канале.

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«Изменения в закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" установят новые административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных. Размер их в сравнении с прежними ставками в 5-10 [раз] выше», — уточнили в правительстве региона.

Такой законопроект внесет на рассмотрение сессии Народного Хурала Управление ветеринарии Бурятии. Предполагается, что за жестокое обращение с животными без признаков уголовно наказуемого деяния граждан будут наказывать штрафом на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Помимо этого, документ предполагает наказание для владельцев животных, которые нанесли вред имуществу и здоровью других людей. Для граждан размер денежного взыскания составит от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей.

Законопроект также подразумевают санкции для владельцев приютов и для тех, кто нарушает правила отлова бездомных животных.