Россиян ожидают сильные снегопады в выходные

Жителей центральной части России ожидают сильные снегопады, которые принесет скандинавский антициклон, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, столбики термометров в некоторых регионах могут опуститься ниже нуля, что соответствует метеорологической зиме. Тишковец подчеркнул, что такая погода станет настоящим испытанием для автомобилистов и авиации.

Согласно прогнозам синоптиков, неделя начнется с мощного потепления и обложных дождей. Дневная температура воздуха в центральных регионах России будет колебаться в пределах от +6 до +11 градусов, а ночная — от +1 до +6 градусов. В столичном регионе ожидаются сильные осадки. Предполагается, что в Москве выпадет около 15% от месячной нормы.

В выходные зарядят мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова. На дорогах появятся снежные накаты. Это будет первое в текущем сезоне серьезное испытание зимой для автомобилистов и авиаторов. По ночам ожидается от 4 до +1 градуса, в дневные часы всего 1...+4, — рассказал метеоролог.