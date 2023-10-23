Хазанов высказался о нехватке коренных москвичей

Известный советский и российский юморист и актер Геннадий Хазанов заявил, что в Москве практически не осталось коренных жителей города. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Юморист ответил на вопрос о том, какое главное качество отличает москвичей от жителей других городов. По словам Хазанова, на сегодняшний день число коренных москвичей «почти приблизилось к нулю», и основную часть населения города составляют люди, которые приехали из других городов. При этом родившийся в Москве актер убежден, что столице не хватает коренных жителей города.

«Мы носим на себе печать той земли, на которой родились», — заключил Хазанов.

Юморист добавил, что для него нет мест роднее, чем Москва и латвийская Юрмала, куда он ездит с 1965 года.