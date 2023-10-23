«Вот это и есть основной урок пандемии, и теперь ясно, что делать, когда подобное повторится. Действительно время доведения до гражданского оборота вакцины можно сократить до 40-45 дней. Об этом, между прочим, во всех инструктивных документах пишут руководители нашей страны — и Путин, и Мишустин. Этого требует от нас реальная жизнь. Что же для этого нужно? Надо создать банк прототипов вакцинных препаратов против тех инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем», – отметил академик.