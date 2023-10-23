В России установят единое время запрета на шум в домах

Единое время запрета на шум с 23:00 до 7:00 установят во всех регионах, в Госдуму 23 октября внесут соответствующий законопроект. Об этом пишут Известия.

Отмечается, что в документе также прописано единое время для шумных строительных работ: с 9:00 до 19:00 в будни с перерывом в 13:00-15:00. Сейчас каждый регион самостоятельно устанавливает время тишины. Новый законопроект предполагает, что жильцы будут выбирать «уполномоченных по дому» собственников или представителей управляющих компаний для профилактики и фиксации противоправных действий нарушителей.

В феврале в Госдуму внесли документ, разрешающий УК проводить профилактические беседы с жильцами, нарушающими тишину, и привлекать их к ответственности. Законопроект доработали с правительством, также в кабмин направили на отзыв поправки в Административный кодекс о штрафах для шумных жителей домов: максимальная сумма составит 500 тысяч рублей для юрлиц, отмечает РЕН ТВ.