Патриарх Кирилл рассказал, как привлечь молодежь в храм

Юношей и девушек невозможно привлечь в храм строгими нравами, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, которые приводит РИА Новости, подрастающему поколению свойственны жизнелюбие, веселость и энергичность.

Мраком никогда молодежь в храм не привлечешь, и строгими глазами, сморщенным лбом никогда не расположишь в себе молодого человека, который не ищет в церкви никакой скорби, потому что по природе своей расположен к радости, — сказал предстоятель РПЦ.

В 2019 году патриарх Кирилл предостерегал молодых россиян от влияния опасных идей, распространяющихся в интернете и медиа. Он призвал воспитывать в себе волю, чтобы идти против течения, если оно опасно для умственного, нравственного и духовного состояния.

Предстоятель РПЦ также заявлял, что идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. По его мнению, девушки должны понимать, что образование семьи, а также рождение и воспитание детей является «миссией, определенной Богом».