В Петербурге ребенок сделал на Wildberries заказ на 150 тысяч рублей

В Петербурге годовалый мальчик сделал на Wildberries заказ на 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, мать ребенка на несколько минут оставила его одного с незаблокированным смартфоном. Мальчик поводил по экрану пальцем и заказал все товары, которые лежали в корзине женщины на Wildberries. Общая сумма товаров, ушедших в доставку, составила около 150 тысяч рублей.

Петербурженка обратилась в службу поддержки маркетплейса, но там ей сообщили, что отменить доставку нельзя. При этом около половины товаров, заказанных ребенком, с платным возвратом. Деньги за продукты питания списались сразу — их вернуть невозможно, сообщает «Mash на Мойке».