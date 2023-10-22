Венедиктов* извинился за антисемитский анекдот Лазерсон

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) и журналистка Лиза Лазерсон извинились за антисемитский анекдот, который последняя рассказала на стриме YouTube-канала «Живой гвоздь». Извинения были принесены в новом видео канала.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости/Валерий Шарифулин/ТАСС

Венедиктов подчеркнул, что анекдот, рассказанный ведущей, был неуместен и является «чудовищным».

В ночном стриме Лазерсон назвала «актуалочкой» сравнение вагона с еврейскими детьми с вагоном с цементом. В своем извинении она подчеркнула, что рассказала его не потому, что находит смешным, а потому что этот анекдот был известным в советское время на фоне войны Судного дня. Она отметила, что в Израиле есть традиция рассказывать анекдоты о Холокосте и других трагических событиях, чтобы справиться с их бременем.

До этого певицу Алишу Киз обвинили в антисемитизме после поста о полете на параплане.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.