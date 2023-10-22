Иван Ургант вдвое повысил цену на корпоративы

Шоумен Иван Ургант вдвое увеличил цену на корпоративы по сравнению с январем 2022 года, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, Ургант после вынужденного длительного «отпуска» вернулся к поклонникам. Кроме того, он постепенно возвращается и в медиа-пространство, о нем все чаще пишут СМИ.

Кроме того, он активно готовится к грядущему сезону корпоративов. Минимальный гонорар шоумена, отметили журналисты, поднялся в два раза, до 7 млн рублей.

Комик Дмитрий Хрусталев также собирается выступать на корпоративах. Стоимость его выступления — от 1,62 млн рублей. Появление группы «Фрукты» остается под вопросом — не все ее участники вернулись в Россию.

Также, чтобы посмотреть шоу «Вечерний Ургант» не по телевизору, а вживую, придется выплатить 550 тыс. рублей за сценарий, 500 тыс. рублей — продюсерам и менеджерам.

В общей сложности, представление обойдется в минимум 12 млн рублей, резюмировал Mash.