Иван Ургант вдвое повысил цену на корпоративы

СМИ: Шоумен Ургант вдвое повысил цену на корпоративы
Шоумен Иван Ургант вдвое увеличил цену на корпоративы по сравнению с январем 2022 года, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, Ургант после вынужденного длительного «отпуска» вернулся к поклонникам. Кроме того, он постепенно возвращается и в медиа-пространство, о нем все чаще пишут СМИ.
Кроме того, он активно готовится к грядущему сезону корпоративов. Минимальный гонорар шоумена, отметили журналисты, поднялся в два раза, до 7 млн рублей.
Комик Дмитрий Хрусталев также собирается выступать на корпоративах. Стоимость его выступления — от 1,62 млн рублей. Появление группы «Фрукты» остается под вопросом — не все ее участники вернулись в Россию.
Также, чтобы посмотреть шоу «Вечерний Ургант» не по телевизору, а вживую, придется выплатить 550 тыс. рублей за сценарий, 500 тыс. рублей — продюсерам и менеджерам.
В общей сложности, представление обойдется в минимум 12 млн рублей, резюмировал Mash.
Ранее в интернете появилось видео, по предварительным данным, залитое одним из студентов МГИМО. На нем Ургант в аудитории учебного заведения веселит молодежь, рассказывает о своей жизни и планах.