В Карелии появится еще один нацпарк

В Карелии появится еще один национальный парк «Воттоваара», он объединит четыре горы и озеро. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на правительства России.

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Новый нацпарк будет включать в себя три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно и Пиро, а также озеро Пизанец и гору Воттоваара. Территории расположены в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях. Их общая площадь превышает 14 тысяч гектаров.

«Создание национального парка даст возможность сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты. Это также откроет новые возможности для изучения уникального по своим гидрометрическим параметрам озера Пизанец, которое образовалось в глубоком тектоническом разломе», — говорится в публикации на сайте правительства.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», входящего в нацпроект «Экология».