Вильфанд сообщил о наступлении предзимья в европейской части страны

Этот период обычно длится до середины декабря.

«Это значит, что погода ожидается неустойчивая — частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра.

По его прогнозу, метеорологическая обстановка станет более устойчивой и менее облачной после завершения предзимья.

Метеоролог добавил, что на юге европейской части России понижение температуры воздуха ожидается с 24 октября. В Краснодарском крае, Крыму и других регионах до понедельника показатели будут достигать +30°C. После этого они снизятся до уровня +17…+19°C.