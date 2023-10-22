Еще в одном районе Красноярска заметили медведя

"Сегодня ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей Железнодорожного района краевого центра о том, что во дворе жилого дома на улице Копылова ходит медведь. На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию, однако хищник обнаружен не был", - сообщили в ведомстве, добавив, что животное увидели на видеозаписях с камер системы "Безопасный город" и установили, что животное движется в сторону парка "Гремячая грива".