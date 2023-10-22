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В МИД заявили, что в Европе вырос спрос на визы в Россию

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Климов заявил, что Россия за первые девять месяцев текущего года выдала в странах Европы на 57% больше виз, чем за аналогичный период в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В Европе вырос спрос на визы в Россию
© Газета.Ru

По его словам с 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в европейских странах выдали 225 тыс. виз всех категорий, из них — 141 тыс. туристических.

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество выданных виз сократилось на 10%, при этом выдача туристических виз возросла на 57%», — рассказал Климов.

Он добавил, что данные показатели далеки от 2019 года, когда за такой же промежуток времени было выдано 1,645 миллиона виз всех типов.

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До этого стало известно, что власти Таиланда готовятся к введению 90-дневного безвизового режима для туристов из России.

При этом послабление визового режима станет временной мерой и продолжит действовать с 1 ноября 2023 по 30 апреля 2024 года, если будет поддержана инициатива.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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