На юге России ожидается резкое понижение температуры воздуха

На юге России ожидается понижение температуры воздуха примерно на 10 градусов
Теплая погода - до плюс 24-30 градусов - на юге европейской части РФ будет до понедельника, затем температура понизится примерно на 10 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Период возвращения летнего тепла на юге европейской части России будет до понедельника. В Краснодарском крае, Крыму и других регионах ожидается 24-28 градусов, даже местами до 30 градусов. Но со вторника температура понизится, похолоданием это сложно назвать", - сказал он.
По словам Вильфанда, со вторника в большинстве регионов на юге России температура днем будет около плюс 17-19 градусов.
"Хоть температура и понизится примерно на 10 градусов, такая погода тоже вполне комфортна", - отметил он.