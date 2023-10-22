На юге России ожидается резкое понижение температуры воздуха

"Период возвращения летнего тепла на юге европейской части России будет до понедельника. В Краснодарском крае, Крыму и других регионах ожидается 24-28 градусов, даже местами до 30 градусов. Но со вторника температура понизится, похолоданием это сложно назвать", - сказал он.