В МИД РФ ответили на извинения Соловьева за ведущего Сатановского
В МИД РФ ответили телеведущему Владимиру Соловьёву, который извинился за своего сотрудника Сатановского, оскорбившего представителя МИД Марию Захарову.
«Уважаемый Владимир Рудольфович, Вам точно перед нами не за что извиняться», – говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что Соловьев показал свои человеческие качества, взяв на себя вину другого человека.
«Работаем», – добавили в МИД.
Накануне Сатановский уничижительно высказался об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой.
Журналист Владимир Соловьев, на телеканале которого работал Сатановский, уволил его, а также извинился перед МИД и Захаровой за своего сотрудника.
Соловьев назвал слова Сатановского «абсолютно несправедливыми по содержанию и недопустимыми по форме».
После этого инцидента Сатановский заявил, что не собирается переезжать в Израиль, отметив, что он пенсионер, который живет и намерен жить в России.