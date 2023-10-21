В МИД РФ ответили на извинения Соловьева за ведущего Сатановского

В МИД РФ ответили телеведущему Владимиру Соловьёву, который извинился за своего сотрудника Сатановского, оскорбившего представителя МИД Марию Захарову.

«Уважаемый Владимир Рудольфович, Вам точно перед нами не за что извиняться», – говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что Соловьев показал свои человеческие качества, взяв на себя вину другого человека.

«Работаем», – добавили в МИД.

Накануне Сатановский уничижительно высказался об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой.

Журналист Владимир Соловьев, на телеканале которого работал Сатановский, уволил его, а также извинился перед МИД и Захаровой за своего сотрудника.

Соловьев назвал слова Сатановского «абсолютно несправедливыми по содержанию и недопустимыми по форме».