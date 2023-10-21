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В МИД РФ ответили на извинения Соловьева за ведущего Сатановского

В МИД РФ ответили телеведущему Владимиру Соловьёву, который извинился за своего сотрудника Сатановского, оскорбившего представителя МИД Марию Захарову.

В МИД РФ ответили на извинения Соловьева за ведущего Сатановского
© РИА Новости

«Уважаемый Владимир Рудольфович, Вам точно перед нами не за что извиняться», – говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что Соловьев показал свои человеческие качества, взяв на себя вину другого человека.

«Работаем», – добавили в МИД.

Накануне Сатановский уничижительно высказался об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой.

Журналист Владимир Соловьев, на телеканале которого работал Сатановский, уволил его, а также извинился перед МИД и Захаровой за своего сотрудника.

Соловьев назвал слова Сатановского «абсолютно несправедливыми по содержанию и недопустимыми по форме».

Сатановский высказался о своем увольнении с канала Соловьева

После этого инцидента Сатановский заявил, что не собирается переезжать в Израиль, отметив, что он пенсионер, который живет и намерен жить в России.

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