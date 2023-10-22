Актриса Нина Кирьякова умерла на 80-м году жизни

Актриса Нина Кирьякова, снимавшаяся в фильме "Аты-баты, шли солдаты...", скончалась на 80-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте "Театра на Покровке". В театре подчеркнули, что актриса удивительным образом сочетала в себе царственную осанку, великолепный низкий голос и феерической комедийное дарование. "Много лет она была настоящим "домовым" нашего Театра. Такой Нина Павловна останется в памяти друзей и коллег", - говорится в сообщении. Кирьякова родилась 1 марта 1944 года. Она сыграла в фильмах "Аты-баты, шли солдаты…", "Рожденная революцией", "Помнишь запах сирени…", "Жизнь и судьба", "Пасечник". Прощание с актрисой состоится 12 октября в 11:00 часов в храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках. 13 октября скончалась российская актриса театра и кино, режиссер Галина Байнякшина на 84-м году жизни.