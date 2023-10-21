Бывшую квартиру Зеленских в Крыму выставили на торги

Национализированная квартира в центре поселка Ливадия в Ялте, которая раньше принадлежала жене президента Украины Елене Зеленской, выставлена на торги в состоянии предчистовой отделки, передает корреспондент ТАСС.

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Квартиру Зеленских площадью 119,5 кв. м национализировали в марте, в начале октября ее выставили на аукцион с первоначальной стоимостью 24,6 млн рублей. В квартире Зеленские пожить не успели. Только стены побелили.

Квартира находится на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минимущества Республики Крым, власти региона не проводили в жилье никаких работ после передачи его в собственность республики.

В квартире Зеленских несколько помещений - гостиная с панорамным окном на балкон, спальная комната с ванной и кухня, совмещенная со столовой. В ней нет мебели и даже розеток, но установлен санузел.