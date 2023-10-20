В Таиланде заявили о ежегодном росте туристов на Пхукете на 40%

По словам Тантипирии, за последние восемь месяцев Пкухет заработал на туризме порядка десяти миллионов долларов. На сегодняшний день на острове забронировано около 80% номеров в отелях на период высокого туристического сезона.

До этого власти Таиланда продлили безвизовый срок пребывания для россиян до 90 дней. До этого находиться в стране без визы можно было до 30 дней. Воспользоваться увеличенным сроком безвизового пребывания можно будет с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.