Red Wings не будет прекращать полеты в Израиль
Авиакомпания Red Wings не планирует останавливать полеты в Израиль на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.
«Авиакомпания не имеет планов по отказу от выполнения рейсов в Израиль», — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в настоящее время авиакомпания выполняет программу полетов в полном объеме, в соответствии с регулярным расписанием».
14 октября сообщалось, что авиакомпании «Азимут», Red Wings и израильская El Al перевезли между Россией и Израилем уже более 3 тыс. пассажиров.
13 октября посольство РФ посоветовало россиянам улетать самостоятельно. С начала войны Израиля и ХАМАС 12 россиян числятся пропавшими без вести. Есть также граждане России, которые постоянно живут на севере региона, регулярно подвергающемся ответным бомбардировкам ЦАХАЛ. Информации об их состоянии нет.