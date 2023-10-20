Red Wings не будет прекращать полеты в Израиль

Авиакомпания Red Wings не планирует останавливать полеты в Израиль на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

«Авиакомпания не имеет планов по отказу от выполнения рейсов в Израиль», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время авиакомпания выполняет программу полетов в полном объеме, в соответствии с регулярным расписанием».

14 октября сообщалось, что авиакомпании «Азимут», Red Wings и израильская El Al перевезли между Россией и Израилем уже более 3 тыс. пассажиров.