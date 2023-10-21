Росстат спрогнозировал рост рождаемости после 2027 года

Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать с 2023 по 2027 года, однако, с 2028 года рост населения начнет увеличиваться. Об это сообщается на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

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По данным демографического прогноза в 2045 году рождаемость составит 1,426 млн младенцев. Таким образом число родившихся на тысячу населения вырастет с 8,5 в 2023 году до 10,3 в 2045 году, а суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 2023 года на 0,292 и составит в 2045 году 1,663(количество детей на одну женщину).

В Росстате добавили, что на всем временном интервале прогноза количество женщин над мужчинами будет преобладать. Но несмотря на это количество женщин будет постепенно снижаться и если на 1 января 2023 года на тысячу мужчин приходится 1151 женщина, то в 2045 году на тысячу мужчин будет приходиться 1138 женщин.