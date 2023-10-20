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Путешествуй по России - золотые места Черноземья - видеодневник, часть первая

В середине октября 2023 года прошел второй автопробег "Путешествуй со России. Путешествуй со Сбером". Но если в прошлый раз он растянулся от Санкт-Петербурга до Крыма, то теперь уложился в сравнительно компактный маршрут Липецк-Ейск-Воронеж-Тамбов.

Изюминкой автопробега стало то, что его можно в полной мере назвать "зеленым", так как участники перемещались исключительно на электромобилях, да и еще созданных на российском заводе Evolute. Всего в пробеге приняло участие четыре авто: маленький i-Joy, огромный i-Sky и пара невероятно быстрых i-Jet.

Смотреть все выпуски второго сезона "Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером"

Сегодня вашему вниманию мы представляем первый выпуск видеодневников пробега по Черноземью и показываем Липецк, Ейск, Романово, музей Романовской игрушки и замечательный парк "Аргамач" с уютными юртами и великолепными панорамами.

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