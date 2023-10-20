Путешествуй по России - золотые места Черноземья - видеодневник, часть первая
В середине октября 2023 года прошел второй автопробег "Путешествуй со России. Путешествуй со Сбером". Но если в прошлый раз он растянулся от Санкт-Петербурга до Крыма, то теперь уложился в сравнительно компактный маршрут Липецк-Ейск-Воронеж-Тамбов.
Изюминкой автопробега стало то, что его можно в полной мере назвать "зеленым", так как участники перемещались исключительно на электромобилях, да и еще созданных на российском заводе Evolute. Всего в пробеге приняло участие четыре авто: маленький i-Joy, огромный i-Sky и пара невероятно быстрых i-Jet.
Сегодня вашему вниманию мы представляем первый выпуск видеодневников пробега по Черноземью и показываем Липецк, Ейск, Романово, музей Романовской игрушки и замечательный парк "Аргамач" с уютными юртами и великолепными панорамами.