«Еще раз повторю — закон направлен на расширение полномочий муниципальных властей. Мы не предлагаем насильно менять какие-то названия, вся инициатива должна исходить исключительно от самих жителей — в этом вся идея. Есть те, кто хочет сменить название своего населенного пункта и сталкивается с большими сложностями - на помощь им и направлен законопроект. Понимаю, что приведение в пример любых названий может привести к недовольству жителей этих населенных пунктов — поверьте, никто не ставил целью высмеять или обидеть кого-то. К нам действительно обращаются граждане, и мы в ответ реагируем на их запросы. Вспомните известное произведение, где шхуна «Победа» превратилась в «Беду» — под каким названием вы сами хотели бы бороздить моря? Вот также и граждане, обратившиеся к нам», — сказал он.