Палестина обратится к патриарху Кириллу и в МИД РФ в связи с ударом по церкви в Газе

Палестина намерена направить письма патриарху Кириллу и МИД РФ из-за удара по греческой церкви Святого Порфирия в секторе Газа, сообщил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль в эфире канала «Россия 24».

© Газета.Ru

«Мы собираемся направить письма российскому патриарху Кириллу, в министерство иностранных дел», — сказал дипломат.

Десятки человек пострадали в результате удара Израиля по греческой православной церкви в секторе Газа 17 октября. Министерство иностранных дел Палестины обвинило Израиль в ударе по храму Святого Порфирия.