Таможенники в Эстонии отобрали у прибывших из России туристов две вешалки

Сотрудники таможенной службы в Эстонии отобрали у прибывших из России туристов две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины из РФ. Об этом пишет портал TourDom.

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Возвращавшийся из отпуска житель Юрмалы Артур рассказал изданию, что на пункте пропуска Шумилкино-Лухамаа чуть было не лишился всех подарков.

«Отец у жены столяр, сделал нам деревянные вешалки для халатов, — сообщил он. — В машине они занимали место, и эстонские пограничники, естественно, сразу обратили на них внимание. И сказали: либо мы платим штраф 600 евро (60,8 тысячи рублей) и едем с вешалками дальше, либо отправляем их на утилизацию».

В результате путешественникам пришлось оставить груз на таможне. По словам Артура, таможенники хотели забрать и набор кастрюль, который он также привез из России.

«Их тоже хотели конфисковать и изъяли бы, но таможенник оказался знакомым — я часто езжу через границу, — и он сказал: "Быстро спрячьте, чтобы молодой не видел, и поезжайте дальше", — добавил турист. — Так и сделал».

Мужчина заявил, что отбирать изделия из дерева и металла эстонцы начали еще в 2022 году.