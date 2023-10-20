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Титановый iPhone 15 Pro упал в цене в России на 12%

Титановый iPhone 15 Pro упал в цене в России на 12%
© runews24.ru

Смартфон iPhone 15 Pro от Apple потерял более 12% в цене в России всего спустя немногим более месяца после начала продаж, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

На запуске продаж стоимость iPhone 15 Pro составляла 150-170 тысяч рублей, однако в настоящее время покупатели могут приобрести его за 125-135 тысяч рублей. Пока неясно, что послужило такому значительному снижению цены в столь короткий период.

Представленный 12 сентября, iPhone 15 Pro порадовал титановым корпусом, улучшенной камерой, чипом A17 Pro и портом USB-C. Кроме того, он имеет рекордно тонкие рамки вокруг экрана.

К слову, накануне российские ретейлеры отметили с начала продаж новинки в 1,5 раза больший спрос на iPhone 15, чем его предшественника.