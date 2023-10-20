$97.31-0.06102.63-0.28

Громкие звуки в центре Севастополя объяснили

В центре Севастополя могут быть слышны громкие звуки, поскольку в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Так ситуацию местным жителям объяснил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Громкие звуки в центре Севастополя объяснили
© Lenta.ru

«Также тренировки ожидаются в течение дня. В городе все спокойно», — написал он.

18 октября в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также она объявлялась в городе 12 и 14 октября.

22 сентября в Севастополе был атакован штаб Черноморского флота. Сообщалось, что ракеты прилетели со стороны Украины. Силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить пять, одна из них оказалась французской.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости