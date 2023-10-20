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Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что громкие звуки в городе связаны с учениями Черноморского флота. Об этом он написал в Telegram.

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
© РИА Новости

«Громкие звуки в центре города — это в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку расчётов ППДО», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что другие тренировки флота ожидаются в течение всего дня.

Развожаев назвал обстановку в городе спокойной.

18 октября Развожаев предупредил жителей города о проведении тренировок расчётов ППДО.