Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями Черноморского флота
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что громкие звуки в городе связаны с учениями Черноморского флота. Об этом он написал в Telegram.
«Громкие звуки в центре города — это в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку расчётов ППДО», — говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что другие тренировки флота ожидаются в течение всего дня.
Развожаев назвал обстановку в городе спокойной.
18 октября Развожаев предупредил жителей города о проведении тренировок расчётов ППДО.