Пропала информация о концерте Дианы Арбениной в Новосибирске
Сайты "Яндекс.Афиша" и "Кассы.ру" убрали информацию о предстоящем концерте лидера "Ночных снайперов" Дианы Арбениной, на который жаловались местные жители. Об этом сообщает mk.ru.
Выступление в Новосибирске должно пройти 22 октября. Однако афиши мероприятия теперь нет на сайтах - даже в списке ожидаемых.
В "Кассах.ру" пояснили mk.ru, что агрегатор решил снять объявление из-за того, что билеты на концерт Арбениной распроданы.
17 октября Диана Арбенина назвала "диванным пинг-понгом" слухи о причине отмены ее концертов. Певица опубликовала пост на фоне возможной отмены ее концерта в Новосибирске, который должен пройти 22 октября. Все билеты уже проданы, но недавно местные жители написали обращение с просьбой отменить мероприятие. Причиной стали давние высказывания Арбениной о СВО и ее песня "Не молчи".
Позднее стало известно, что концерт "Ночных снайперов" отменили в Саратове. До этого власти Республики Марий Эл отменили выступление Арбениной, запланированный на 18 октября. Исполнительница назвала это решение диверсией.