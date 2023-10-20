Пропала информация о концерте Дианы Арбениной в Новосибирске

Сайты "Яндекс.Афиша" и "Кассы.ру" убрали информацию о предстоящем концерте лидера "Ночных снайперов" Дианы Арбениной, на который жаловались местные жители. Об этом сообщает mk.ru.

Выступление в Новосибирске должно пройти 22 октября. Однако афиши мероприятия теперь нет на сайтах - даже в списке ожидаемых.

В "Кассах.ру" пояснили mk.ru, что агрегатор решил снять объявление из-за того, что билеты на концерт Арбениной распроданы.

17 октября Диана Арбенина назвала "диванным пинг-понгом" слухи о причине отмены ее концертов. Певица опубликовала пост на фоне возможной отмены ее концерта в Новосибирске, который должен пройти 22 октября. Все билеты уже проданы, но недавно местные жители написали обращение с просьбой отменить мероприятие. Причиной стали давние высказывания Арбениной о СВО и ее песня "Не молчи".