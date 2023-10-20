Умер заслуженный артист России Владимир Лямкин
На 75-м году жизни скончался заслуженный артист РФ, композитор и аранжировщик Владимир Владимирович Лямкин.
Как сообщили в пресс-службе Новосибирской государственной филармонии, причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь.
За почти пятидесятилетнюю творческую деятельность Владимир Лямкин создал не одну сотню произведений и аранжировок для народного и духового оркестров. Произведения, вышедшие из-под его пера, исполняют многие профессиональные оркестры русских народных инструментов, - отмечено в некрологе.
Церемония прощания с композитором состоялась 19 октября в Новосибирском крематории.