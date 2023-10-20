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Умер заслуженный артист России Владимир Лямкин

На 75-м году жизни скончался заслуженный артист РФ, композитор и аранжировщик Владимир Владимирович Лямкин.

Умер заслуженный артист России Владимир Лямкин
© Российская Газета

Как сообщили в пресс-службе Новосибирской государственной филармонии, причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь.

За почти пятидесятилетнюю творческую деятельность Владимир Лямкин создал не одну сотню произведений и аранжировок для народного и духового оркестров. Произведения, вышедшие из-под его пера, исполняют многие профессиональные оркестры русских народных инструментов, - отмечено в некрологе.

Церемония прощания с композитором состоялась 19 октября в Новосибирском крематории.