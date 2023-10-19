Узбекистан предложил открыть в РФ сады и школы для детей мигрантов

Узбекистан просит власти России оказать содействие в открытии в РФ детских садов и школ для детей мигрантов. Об этом заявил советник президента Узбекистана Кахрамон Куранбаев, пишет ТАСС.

Куранбаев заявил, что просьба связана с тем, что выходцы из Узбекистана сталкиваются с трудностями при оформлении детей в школьные и дошкольные учреждения. Он предложил организовать обучение в них по российскому законодательству.

Также советник президента Узбекистана попросил рассмотреть вопрос об упрощении миграционных процедур для молодых граждан Узбекистана.