Справки для занятий спортом будут выдавать онлайн

"Предлагается такая мера, как упрощение возможности получения медицинского допуска к занятиям физкультурой и спортом, в том числе онлайн, при условии прохождения диспансеризации или профилактического осмотра на регулярной основе. В протокол можно было бы внести, чтобы в 2024 году субъекты реализовали бы этот формат, и эта услуга была бы уже доступна населению - чтобы заниматься спортом, а не ходить за справками и бумажками", - предложил министр.