Уклоняющихся от воинской службы мигрантов предложили лишать гражданства

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства иностранцев, получивших российский паспорт и уклоняющихся от воинской службы. Ролик с военно-научной конференции Клуба военачальников России, где было сделано заявление, ведомство опубликовало на своем YouTube-канале. При этом Бастрыкин назвал авторитетным вопрос о направлении натурализованных граждан на СВО.

Если ты не готов, будучи гражданином Российской Федерации, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства, — подчеркнул он.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что мигрантов, совершивших тяжелые преступления, необходимо лишать российского гражданства. По мнению парламентария, к числу таких преступлений относятся, в частности, диверсии и террористические акты. При этом Цеков подчеркнул, что срок прекращения гражданства для мигрантов-правонарушителей необходимо обсудить, так как в России оно может действовать бессрочно.