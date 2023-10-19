Стартовал прием заявок на участие во всероссийском конкурсе журналистов
Начался прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Креативные индустрии: журналистский взгляд». Об этом в четверг, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
Принять участие могут как журналисты, работающие в штате, так и внештатные корреспонденты и фрилансеры, подав заявку по ссылке.
К участию принимаются авторские работы журналистов, опубликованные с 1 января по 1 ноября 2023 года в онлайн или печатных СМИ, которые находятся в реестре зарегистрированных средств массовой информации РФ.
Церемония награждения лауреатов второй Национальной премии в области журналистики по направлениям экономика и финансы «ФИНКОР» состоялась 28 сентября в рамках Московского финансового форума. В 2023 году в рамках премии появилась новая номинация — «Телеграм-каналы», цель которой вдохновить и поощрить отдельных авторов и редакции, выбравших своими темами экономику и финансы. Победителями стали представители двенадцати российских средств массовой информации и социальных медиа.