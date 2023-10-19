Дуров опубликовал фото с голым торсом и поразмышлял о цивилизации
Павел Дуров, создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, поразмышлял о развитии цивилизации. Об этом пишет «Газета.Ru».
Свои мысли предприниматель изложил в посте в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). К публикации Дуров приложил фотографию, на которой он запечатлен в воде с обнаженным торсом.
«По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной», — предположил Дуров.
Пользователи в комментариях под постом призвали бизнесмена «прекратить заставлять мужиков комплексовать».
Ранее Дуров предстал перед подписчиками в черных майке и спортивных брюках. Свою публикацию он снабдил цитатой писателя Майкла Хопфа о тяжелых временах.