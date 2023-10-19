Дуров опубликовал фото с голым торсом и поразмышлял о цивилизации

Павел Дуров , создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, поразмышлял о развитии цивилизации. Об этом пишет «Газета.Ru» .

Свои мысли предприниматель изложил в посте в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). К публикации Дуров приложил фотографию, на которой он запечатлен в воде с обнаженным торсом.