Раненного под Белгородом журналиста Sputnik перевели на лечение в Москву

Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи был перевезен на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского в Москве. Об этом сообщили журналистам 19 октября в минздраве Белгородской области.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев 12 октября сообщил, что под Белгородом в результате удара украинского дрона получили ранения журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи и его супруга Олеся Акифи. Их четырехлетняя дочь, а также родители Олеси погибли. Супруги приезжали в Белгородскую область, чтобы увидеться с пожилыми родственниками.

Хайбар Акифи получил ожоги на 15% поверхности тела, тяжелую минно-взрывную травму, перелом ребер, повреждение таза, ушиб мозга и был введен в медикаментозную кому. Как отметил представитель белгородского минздрава, местные врачи больше не занимаются журналистом и не могут комментировать его состояние, сейчас он находится в институте Вишневского.

Его супруга Олеся Акифи получила сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. Она проходит реабилитацию и сегодня сделала первые шаги, рассказала главврач горбольницы № 2 Белгорода Ольга Мевша.