Релокантов предложили штрафовать за дискредитацию ВС дистанционно

Депутаты госсовета Татарстана одобрили и направили в Госдуму России инициативу, предлагающую удаленно штрафовать граждан, находящихся за рубежом и дискредитирующих ВС России.

Отмечается, что есть случаи, когда, находясь за границей, общественные лидеры и активисты занимаются деятельностью, направленной против интересов России, передает РИА «Новости».

К ним нельзя применить меры профилактического воздействия, поэтому предложено выписывать штрафы удаленно.