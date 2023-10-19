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Татарстан направил в Госдуму законопроект о дистанционных штрафах за дискредитацию ВС

Депутаты госсовета Татарстана одобрили и направили в Госдуму России инициативу, предлагающую удаленно штрафовать граждан, находящихся за рубежом и дискредитирующих ВС России.

Релокантов предложили штрафовать за дискредитацию ВС дистанционно
© РИА Новости

Отмечается, что есть случаи, когда, находясь за границей, общественные лидеры и активисты занимаются деятельностью, направленной против интересов России, передает РИА «Новости».

К ним нельзя применить меры профилактического воздействия, поэтому предложено выписывать штрафы удаленно.

В действиях таких граждан содержатся признаки возбуждения ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитация Вооруженных сил РФ, говорится в пояснительной записке к законопроекту.