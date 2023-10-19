Безвизовое пребывание россиян в Киргизии ограничили 90 днями
Кабинет министров Киргизии утвердил положение о порядке пребывания в стране иностранных граждан, которое распространяет свое действие в том числе и на граждан государств-членов ЕАЭС. Об этом 19 октября сообщается на сайте министерства иностранных дел Киргизии.
Как писала «Парламентская газета», 17 октября правительство Киргизии приняло решение отменить визаран (visa-run). Это механизм, который иностранцы зачастую используют, чтобы продлить разрешенный срок безвизового пребывания в стране. Для этого они пересекают госграницу, а затем возвращаются обратно. Таким образом, срок их нахождения в стране обнуляется.
Речь идет об ограничении возможности находиться в республике без оформления визы в течение максимум 90 дней в течение каждого ста восьмидесятидневного периода с момента въезда в страну.
В этой связи для более длительного пребывания россиянам теперь необходимо обратиться в уполномоченные органы Киргизии для получения необходимых документов.
«К таким документам относятся: регистрация по месту пребывания, вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также статус «Кайрылман» или «Мекен-карт», — говорится в сообщении.
В январе 2023 года изменились также правила пребывания иностранцев в Казахстане. Теперь для иностранцев срок пребывания в Казахстане без визы заканчивается по истечении 30 календарных дней, при этом в течение 180 дней находиться в стране можно в сумме не более 90 дней. Для граждан стран ЕАЭС период разрешенного беспрерывного пребывания составляет 90 дней со дня пересечения границы и суммарно не более 90 дней из каждого периода в 180 дней.