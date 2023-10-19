Безвизовое пребывание россиян в Киргизии ограничили 90 днями

Кабинет министров Киргизии утвердил положение о порядке пребывания в стране иностранных граждан, которое распространяет свое действие в том числе и на граждан государств-членов ЕАЭС. Об этом 19 октября сообщается на сайте министерства иностранных дел Киргизии.

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Как писала «Парламентская газета», 17 октября правительство Киргизии приняло решение отменить визаран (visa-run). Это механизм, который иностранцы зачастую используют, чтобы продлить разрешенный срок безвизового пребывания в стране. Для этого они пересекают госграницу, а затем возвращаются обратно. Таким образом, срок их нахождения в стране обнуляется.

Речь идет об ограничении возможности находиться в республике без оформления визы в течение максимум 90 дней в течение каждого ста восьмидесятидневного периода с момента въезда в страну.

В этой связи для более длительного пребывания россиянам теперь необходимо обратиться в уполномоченные органы Киргизии для получения необходимых документов.

«К таким документам относятся: регистрация по месту пребывания, вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также статус «Кайрылман» или «Мекен-карт», — говорится в сообщении.